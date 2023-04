Castle of Shikigami 2 è in arrivo su Switch in formato fisico, la notizia è ufficiale

I fan di Castle of Shikigami 2 potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo: la notizia giunge a seguito di un comunicato stampa ufficiale ad opera di Red Art Games, che ha confermato l'arrivo dell'edizione fisica per Nintendo Switch del titolo uscito su PC il 7 dicembre 2021.

A distanza di due anni dall'approdo del capitolo sulla piattaforma ufficiale di Valve, "il secondo capitolo dello sparatutto drammatico che ha guadagnato popolarità nelle sale giochi" è prossimo ad entrare a far parte della libreria di giochi della piattaforma ibrida della Grande N. Infatti, Castle of Shikigami 2 uscirà in edizione fisica entro la fine del 2023.

Si tratta di una lieta notizia per gli amanti delle versioni fisiche del gioco e del progetto ideato dai ragazzi di Cosmo Machia e Alfa System. "Nel 2006, un 'castello contorto' è apparso improvvisamente nel cielo di Tokyo. Una serie di storie si dipanano intorno agli armamenti da caccia di Dio, ospitati in questo gigantesco castello". "I giocatori scelgono uno dei 7(+1?) personaggi, ognuno con differenti abilità uniche che usano i loro colpi, l'attacco speciale Shikigami e le bombe per distruggere il nemico".

Il tutto si articola in storie che cambieranno radicalmente in base ai personaggi che accompagneranno il giocatore durante la propria avventura, il che garantisce delle soluzioni di gameplay utili a creare un'alta rigiocabilità del titolo. Dunque, mentre i giocatori della Grande N approfittano degli sconti su Nintendo eShop per avere giochi a meno di 10 euro in occasione della Pasqua, i fan di Castel of Shikigami attendono con ansia l'arrivo del desiderato capitolo.

Le tante novità in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo eShop continuano a crescere, soprattutto in vista della fine del 2023 che si appresta ad accogliere a braccia aperte il secondo capitolo di Castle of Shikigami.