Castlevania, 35 anni della serie: Konami festeggia con un'asta NFT

A pochi mesi dal lancio della Castlevania Advance Collection su PC e console, proseguono i festeggiamenti legati al 35° anniversario della serie Castlevania.

Per celebrare la ricorrenza, Konami ha deciso di inaugurare un'iniziativa insolita, che si inserisce nel trend che vede una sempre più crescente commistione tra mondo videoludico, criptovalute e Blockchain. La compagnia nipponica ha infatti deciso di organizzare un'asta, durante la quale saranno messi in vendita NFT legati al mondo di Castlevania. In particolare, stiamo parlando di sequenze di gioco, sezioni di colonna sonora e nuovi artwork realizzati appositamente per i 35 anni della serie.

L'asta si protrarrà per diversi giorni, con l'apertura dei cancelli virtuali in programma per le ore 23:00 di mercoledì 12 gennaio. Gli utenti interessati potranno avanzare le proprie proposte d'acquisto sino alle 3:00 del mattino di sabato 15 gennaio 2022. Per partecipare all'iniziativa, è ovviamente necessario disporre di un portafoglio di criptovalute, valuta utilizzata per la battitura dell'asta. Gli investitori che si aggiudicheranno uno degli NFT proposti saranno omaggiati da Konami tramite una menzione speciale pubblicata sul proprio sito ufficiale, dove resterà online sino alla fine del 2022. Per garantire l'autenticità dei beni virtuali, sarà utilizzata la tecnologia della Blockchain.



Di recente, lo ricordiamo, anche la dirigenza di Square Enix ha confermato un forte interesse per il mercato NFT.