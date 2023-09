Castlevania Advance: la classifica della trilogia GBA, qual è il più bello?

Nel 1997 Castlevania Symphony of the Night rivoluzionò la sua serie di appartenenza sdoganando il concetto di Metroidvania. Konami realizzerà diversi altri episodi con questa impostazione, pur spostandoli sulle console portatili di casa Nintendo come il Game Boy Advance.

Sulla console portatile della Grande N sono sbarcati tre giochi di Castlevania a cavallo tra il 2001 e il 2003: Circle of the Moon (in Europa noto semplicemente come Castlevania, senza sottotitolo), Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow. I tre titoli sono stati poi riuniti nel 2021 in una raccolta che li comprende assieme a Castlevania Vampire's Kiss (per maggiori dettagli non perdetevi la nostra recensione di Castlevania Advance Collection). Ma quale delle tre opere è la migliore? Scopriamolo attraverso la nostra classifica:

3 - Castlevania Circle of the Moon

Il primo episodio ad esordire su GBA è anche il meno riuscito, nonostante di per sé sia comunque un bel prodotto. Tuttavia qualche incertezza visiva (le animazioni non erano un granché, ad esempio) e soprattutto un filtro grafico troppo tendente all'oscurità (sul GBA primo modello rischiava di essere ingiocabile senza stare sotto una chiara fonte di luce) hanno in parte penalizzato un'avventura altrimenti godibile ed intrigante. Da notare inoltre che gli eventi di Circle of the Moon non sono canonici all'interno della serie Konami, una mossa decisa dall'allora producer della serie Koji Igarashi (che non fu coinvolto in nessun modo nello sviluppo del gioco) che suscitò alcuni malumori all'interno della fanbase.

2 - Castlevania Harmony of Dissonance

C'è un aspetto in particolare che rende Harmony of Dissonance un Castlevania degno di nota: tra gli episodi Metroidvania è infatti l'unico ad aver ripreso la formula del "doppio castello" vista in Symphony of the Night, con il quale ha numerosi tratti in comune anche nella gestione dell'avventura e dei finali alternativi. Somiglianze a parte, l'avventura con protagonista Juste Belmont è comunque un bel pezzo di videogioco, migliorato a livello visivo rispetto al predecessore e con una varietà di scenari, bestiario e Boss molto più marcata. All'epoca imperdibile su GBA, ma Konami era pronta a superarsi ancora.

1 - Castlevania Aria of Sorrow

Non solo il più riuscito della trilogia GBA, ma in generale sono molti i fan che lo considerano tra i migliori Castlevania mai fatti. Aria of Sorrow si presenta come il più complesso ed elaborato in termini di level design e idee ludiche, con il protagonista Soma Cruz che può ottenere i poteri delle creature demoniache che affronta lungo il cammino e sfruttarli a proprio vantaggio in combattimento, dando così vita ad un combat system molto più articolato rispetto ai predecessori. Per il resto, l'opera è un autentico gioiello audiovisivo e sa intrattenere per ore, imponendosi tra i migliori giochi mai pubblicati su GBA.