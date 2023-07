Castlevania Advance Collection: annunciata la versione fisica, i preordini aprono a breve

Durante il Limited Run Games Showcase 2023, LRG ha annunciato l'arrivo dell'edizione fisica di Castlevania Advance Collection, la raccolta che include i giochi della serie usciti su Game Boy Advance e uscita in formato digitale nel 2021.

Questo pacchetto include Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow, oltre alla versione Super Nintendo di Castlevania Dracula X come gioco bonus. I preordini di Castlevania Advance Collection in formato fisico aprono il 28 luglio, il prezzo è fissato a 34.99 euro e ci saranno quattro diverse versioni della cover tra cui scegliere.

Da tempo i fan della serie Konami chiedevano a gran voce una versione fisica di Castlevania Advance Collection e Limited Run Games li ha accontentati, purtroppo per noi europei resta sempre l'ostacolo delle spese di spedizione elevate e dei costi doganali da affrontare.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Castlevania Advance Collection, la raccolta permette di vivere tutte le storie di Castlevania uscite su GBA, tra le più acclamate in assoluto nella (lunghissima) serie Konami, inoltre in aggiunta troviamo Castlevania Dracula X per SNES. Non mancano bonus come artwork, bozzetti preparatori, concept, i manuali d'istruzioni originali e il player per le tracce audio della colonna sonora.