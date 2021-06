Castlevania Advance Collection in arrivo? Indizi dalla rating board australiana

Negli anni a cavalli tra il 2001 e il 2003 Konami fece uscire su Game Boy Advance tre acclamati titoli di Castlevania: nello specifico si trattava di Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow, con tutti e tre i giochi che hanno seguito lo stile ludico tracciato dall'iconico Symphony of the Night.

Sembra che questi classici per GBA potrebbero presto rivivere in una raccolta apposita, almeno stando a quanto apparso sulla rating board australiana che parla apertamente di Castlevania Advance Collection. Il potenziale gioco è stato classificato oggi, 18 giugno 2021, ma non ci sono particolari dettagli riguardo i contenuti effettivi della Collection: si può leggere che a svilupparla sarebbe M2 (team che si è già occupato di Castlevania Anniversary Collection) con Konami a fare da publisher. Nessun dettaglio su una possibile data d'uscita, ma sembra certo un debutto multipiattaforma.

Basandosi sul nome della Collection viene lecito aspettarsi l'inclusione di tutti e tre i capitoli per GBA. Più difficile invece la possibilità che vengano inclusi anche i successivi episodi per Nintendo DS (Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin e Order of Ecclesia) per via delle loro caratteristiche legate al touch screen e al doppio schermo della console portatile Nintendo, tuttavia fino a quando non arriverà una comunicazione ufficiale da parte di Konami per il momento si resta nell'ambito delle semplici ipotesi.

Di recente c'erano anche stati rumors sul possibile ritorno di Castlevania su PS5, ma il tutto sembra essersi concluso in un nulla di fatto. In attesa di scoprire se una nuova raccolta dedicata a Castlevania farà il suo esordio nel prossimo futuro, vi rimandiamo alla nostra recensione di Castlevania Anniversary Collection.