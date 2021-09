Castlevania Advance Collection in arrivo? Leak da Play Asia

Play Asia ha inserito in listino la versione per Nintendo Switch di Castlevania Advance Collection, raccolta mai annunciata ufficialmente da Konami ma svelata dalle varie rating board per la classificazione.

Come si intuisce dal nome Castlevania Advance Collection includerà i tre giochi della serie usciti su Game Boy Advance tra il 2001 e il 2003: Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow, c'è poi chi ipotizza che il pacchetto possa contenere anche i tre giochi usciti su Nintendo DS (Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Portrait of Ruin e Castlevania Order of Ecclesia) anche se si tratta di una semplice ipotesi non supportata da indizi concreti.

I giochi di Castlevania usciti su GBA sono stati acclamati da pubblico e critica e una raccolta di questo tipo potrebbe permettere ai fan della serie di rivivere queste avventure su piattaforme di attuale generazione, magari con contenuti extra e bonus.

Una operazione simile a quella di Castlevania Anniversary Collection, la raccolta che include

Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula, focalizzandosi sui giochi della serie usciti su console a 8 e 16-bit.

Per il momento tutto tace da parte di Konami, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.