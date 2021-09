Castlevania Advance Collection includerà anche Dracula X?

In questi giorni si sta parlando molto di Castlevania Advance Collection, racconta mai annunciata ufficialmente da Konami ma leakata da diversi rivenditori e da varie rating board, tra cui gli enti di classificazione dei videogiochi in Australia e Taiwan.

Adesso arriva una nuova notizia in merito: in calce trovate l'artwork ufficiale della collection (che riprende le grafiche utilizzate per il lancio di Castlevania Circle of the Moon) e nelle descrizioni della stessa viene riportato anche un quarto gioco, incluso presumibilmente come bonus.

Oltre a Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow (usciti su GBA rispettivamente nel 2001, 2002 e 2003) il pacchetto dovrebbe includere anche

Dracula X, non è chiaro però se si tratti della versione uscita su PC Engine nel 1993 o di Castlevania Vampire's Kiss, uscito su SNES nel 1995 e conosciuto come Castlevania Dracula X in Nord America.

Tra le caratteristiche sembra essere confermata la possibilità di riavvolgere il tempo per ripetere precedenti sezioni di gioco, presumibilmente la collection includerà anche artwork, musiche e altri bonus digitali. Al momento Konami non ha annunciato nulla a riguardo, chissà che notizie ufficiali su Castlevania Advance Collection non possano arrivare durante il Nintendo Direct del 24 settembre.