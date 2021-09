Castlevania Advance Collection è realtà: la raccolta è disponibile da oggi su PC e console

Dopo i tanti rumor che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi l'annuncio era ormai ampiamente nell'aria: Konami ha finalmente svelato ufficialmente Castlevania Advance Collection, la raccolta che riporterà in auge i titoli della serie pubblicati originariamente su Game Boy Advance.

Esattamente come i leak avevano suggerito, la collection di Konami includerà ben quattro giochi. Gli appassionati potranno rituffarsi in Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Aria of Sorrow ed anche Castlevania Dracula X.

Tutti e quattro i giochi sono migliorati con nuove funzionalità come il Rewind, il Save/Load e il Replay, rendendo questo il modo migliore possibile per vivere questi classici o scoprirli per la prima volta. La raccolta vanta anche una pratica Enciclopedia, un lettore musicale con tutte le colonne sonore e sarà persino possibile cambiare la regione della ROM per giocare a tutti i capitoli in versioni diverse.

La notizia migliore è che Castlevania Advance Collection è disponibile già da oggi, al prezzo di 19,99$. Il titolo non sbarca solo su Switch, ma anche su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S (in versione retrocompatibile sulle console next-gen), PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento al sito ufficiale della raccolta.