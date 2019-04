Castlevania Anniversary Collection arriva a maggio, ecco i giochi inclusi

Konami ha svelato oggi i titoli che saranno inclusi nella Castlevania Anniversary Collection, disponibile dal 16 maggio in formato digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La raccolta include ben otto giochi: Castlevania (1987, NES), Castlevania II Simon’s Quest (1988, NES), Castlevania The Adventure (1989, Game Boy), Castlevania III Dracula’s Curse (1990, NES), Kid Dracula (1990, Game Boy), Castlevania II Belmont’s Revenge (1991, Game Boy), Super Castlevania IV (1991, SNES) e Castlevania Bloodlines (1994, Genesis).

Oltre alla trilogia uscita su NES troviamo anche i primi due episodi per Game Boy e lo spin-off Kid Dracula, oltre ai classici 16-bit Super Castlevania IV e Castlevania Bloodlines, ritenuti tra i migliori episodi della saga Konami, che per questa collection ha deciso di focalizzarsi sui titoli usciti fino alla prima metà degli anni '90, ignorando produzioni successive come Castlevania per Nintendo 64 e l'acclamato Castlevania Symphony of the Night, oltre ai numerosi titoli usciti su GBA.

Al momento la compagnia non ha annunciato il prezzo di vendita della raccolta, i preordini apriranno presto sui principali store digitali tra cui Steam, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.