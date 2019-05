Castlevania Anniversary Collection è disponibile da oggi in Europa

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che Castlevania Anniversary Collection è disponibile ora, in esclusiva digitale, su PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo Switch eShop e Steam per PC.

Questa collection, grazie all’inclusione di titoli quali Castlevania Bloodlines (conosciuto in Europa con il nome di Castlevania The New Generation), Castlevania III Dracula’s Curse, e Kid Dracula (mai pubblicato prima al di fuori dal Giappone), omaggia le leggendarie origini di questa indimenticabile saga. Qui di seguito l’elenco completo dei videogiochi inclusi nella Anniversary Collection:

Castlevania (NES)

Castlevania II Simon’s Quest (NES)

Castlevania III Dracula’s Curse (NES)

Super Castlevania IV (Super NES)

Castlevania The Adventure (Game Boy)

Castlevania II Belmont's Revenge (GBA)

Castlevania Bloodlines (Sega Genesis)

Kid Dracula (Famicom)

Bonus eBook

Castlevania Anniversary Collection è uno dei prodotti rilasciati da Konami in occasione delle celebrazioni del suo 50esimo anniversario e include alcuni dei videogiochi più amati della sua storia. Il mese scorso Konami ha rilasciato Arcade Classics Anniversary Collection e nel corso dell’estate 2019 sarà disponibile anche Contra Anniversary Collection.

In seguito alle numerose richieste da parte della community di videogiocatori, diversi aggiornamenti sono in fase di sviluppo per tutte le Anniversary Collection, questi aggiornamenti gratuiti includeranno queste nuove feature:

Arcade Classics : Possibilità di giocare con lo schermo orientato verticalmente su Nintendo Switch (Tate mode)

: Possibilità di giocare con lo schermo orientato verticalmente su Nintendo Switch (Tate mode) Arcade Classics/Castlevania/Contra : Possibilità di poter giocare le ROM giapponesi dei titoli più celebri su ogni piattaforma

: Possibilità di poter giocare le ROM giapponesi dei titoli più celebri su ogni piattaforma Castlevania/Contra: Possibilità di poter selezionare anche le scansioni giapponesi dei bonus book

Per dare vita a Castlevania Anniversary Collection, Konami ha stretto una partnership con lo studio di sviluppo M2 che è ha adattato alle moderne piattaforme di gioco questi classici titoli. Questa collection digitale rappresenta un omaggio alle origini della saga di Castlevania e include un ebook con l’intervista ad Adi Shankar, produttore della serie animata.