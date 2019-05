Castlevania Anniversary Collection includerà anche le versioni giapponesi

Konami ha annunciato che Castlevania Anniversary Collection introdurrà anche le versioni giapponesi dei giochi presenti nella raccolta, queste ultime verranno aggiunte a breve tramite un aggiornamento gratuito.

Castlevania Anniversary Collection è disponibile da oggi in formato digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il pacchetto include otto giochi classici della serie usciti su console 8 e 16-bit, oltre ad uno spin-off per Game Boy.

Nello specifico, i titoli inclusi nella raccolta sono Castlevania (1987, NES), Castlevania II Simon’s Quest (1988, NES), Castlevania The Adventure (1989, Game Boy), Castlevania III Dracula’s Curse (1990, NES), Kid Dracula (1990, Game Boy), Castlevania II Belmont’s Revenge (1991, Game Boy), Super Castlevania IV (1991, SNES) e Castlevania Bloodlines (1994, Mega Drive).

Come detto, il primo aggiornamento aggiungerà le versioni giapponesi di tutti i giochi citati, prive quindi delle censure applicate ai porting occidentali. Non è chiaro quando questo update vedrà la luce, Konami ha parlato genericamente di "aggiornamento disponibile poco dopo il lancio del gioco".