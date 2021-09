Castlevania Grimoire of Souls su Apple Arcade, Castlevania Advance Collection in arrivo?

Due interessanti notizie per gli amanti di Castlevania, una delle serie più celebri di casa Konami, nata a metà degli anni '80 e capace di riscuotere enorme successo fino ai giorni nostri. Un nuovo Castlevania è disponibile ora su Apple Arcade e una raccolta sembra in dirittura di arrivo...

Castlevania Grimoire of Souls è disponibile su Apple Arcade, inizialmente pubblicato come gioco su App Store, il titolo ha chiuso i battenti nel 2020 e torna ora in esclusiva su Apple Arcade con varie migliorie, tra cui un comparto tecnico rivisitato e varie migliorie al gameplay ed ai contenuti. Gli abbonati ad Apple Arcade o Apple One possono scaricare Grimoire of Souls dal 17 settembre, il gioco è già disponibile per il download da App Store compatibile con iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

La seconda notizia riguarda Castlevania Advance Collection, la raccolta è stata valutata dalla Rating Boards di Taiwan nei formati PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Non si tratta della prima apparizione della raccolta, già valutata anche in Australia a giugno, secondo quanto riportato il pacchetto includerà le versioni rimasterizzate di Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow, tutti e tre usciti solo su Game Boy Advance tra il 2001 e il 2003.