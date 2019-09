Castlevania Grimoire of Souls: tanto gameplay da un nuovo video al Tokyo Game Show

Il brand di Castlevania è più vivo che mai e dal Tokyo Game Show viene mostrato un nuovo video in cui si può dare un'occhiata piuttosto approfondita al gameplay del titolo mobile della serie, Castlevania Grimoire of Souls, in arrivo entro il 2019 su Android e iOS.

La descrizione del gioco ci dà anche un'idea dell'ambientazione di quest'ultimo: "Molti anni sono passati dalla sconfitta del Conte Dracula, e l'umanità è entrata in un'epoca di pace e prosperità. Finché un giorno, Genya Arikado riceve una lettera misteriosa: "I Grimoires si sono risvegliati, ed il mondo sta venendo consumato dall'oscurità. Ti imploro, vieni ad aiutarci!". Conscio di ciò che può trovare ad aspettarlo, Genya Arakado parte nell'oscurità della notte".

Genya Arikado sarà dunque il protagonista della storia, che vedrà però il ritorno di diversi personaggi storici della serie, come Alucard, Simon, Charlotte, Shanoa, e Maria, per un titolo hack 'n' slash, che farà dell'azione frenetica il suo principale punto di forza.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video, che trovate come di consueto in cima alla news. Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Castlevania Grimoire of Souls?