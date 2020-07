Castlevania Grimoire of Souls di Konami chiude a settembre

Konami ha annunciato che Castlevania Grimoire of Souls per iOS e Android chiuderà il prossimo 9 settembre e dunque non raggiungerà mai gli store italiani di App Store e Google Play.

Annunciato nel 2018 e pubblicato in Soft Launch solamente in alcuni paesi (tra cui il Giappone), Castlevania Grimoire of Souls è un action platform 3D con elementi RPG e supporto per la Co-Op, il gioco non ha però evidentemente riscosso il successo sperato e i feedback ricevuti devono aver convinto Konami a interrompere definitivamente il progetto.

Nel 2019 il nostro Gabriele Carollo ha provato Castlevania Grimoire of Souls ricavandone impressioni non del tutto positive: "Castlevania Grimoire of Souls si ripresenta sotto i nostri occhi accerchiato da luci e ombre, un po’ come un vampiro che brama il calore del sole sulla pelle, nonostante sappia perfettamente che lo porterà a morte certa. Il titolo parte da un pretesto narrativo intrigante, ammicca mellifluamente ai fan della serie con la giusta dose di fan service, ma nel farlo pare dimenticare una parte di sé, quella incentrata sull’esplorazione e la ricerca degli enigmi."