Castlevania Grimoire of Souls risorge: arriverà presto su Apple Arcade, promette Konami

A un anno di distanza dalla chiusura di Castlevania Grimoire of Souls, i rappresentanti di Konami sorprendono i fan della serie annunciando l'imminente ritorno del progetto, questa volta su Apple Arcade.

Presentato nel 2018 e pubblicato in soft launch in un numero ridotto di Paesi, Castlevania Grimoire of Souls si appresta così a ritornare su sistemi mobile per entrare a far parte della ludoteca virtuale di Apple Arcade, il servizio in abbonamento che accoglierà presto anche la gema ruolistica Fantasian Parte 2 del papà di Final Fantasy.

La "rinascita" di Grimoire of Souls s'accompagna alla pubblicazione della scheda del titolo su Apple Store, con tanto di indicazioni sull'esperienza ludica da vivere e sui contenuti di questo che, lo ricordiamo, è un action platform con elementi GDR e supporto per la cooperativa.

Il protagonista dell'avventura è Genya Arikado, un eroe chiamato a contrastare i Grimoires prima che questi ultimi facciano ripiombare nel caos il mondo dopo la sconfitta del Conte Dracula. Il gameplay si approccia alle battaglie con meccaniche hack 'n' slash, mentre la storia vanta un cast che comprende, tra gli altri, Simon, Alucard, Shanoa, Maria e Charlotte. Volete saperne di più su questo titolo prima del suo arrivo su Apple Arcade per sistemi iOS? Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Castlevania Grimoire of Souls.