Castlevania Grimoire of Souls: ecco il primo video gameplay della versione occidentale

Dopo averci mostrato tanti gameplay dal TGS 2019, le alte sfere di Konami pubblicano finalmente il primissimo video in inglese di Grimoire of Souls, la prossima avventura di Castlevania destinata ad approdare su sistemi mobile iOS e Android nel corso dei prossimi mesi.

Il filmato in questione ci permette di familiarizzare con il setting narrativo di quest'opera immersa nell'universo a tinte oscure di Castlevania, dandoci modo di scoprire quali abilità saremo in grado di utilizzare ed evolvere attingendo al bagaglio di poteri e di equipaggiamenti di Genya Arikado, il protagonista della storia.

L'avventura che ci attende per evitare che i Grimoires contriscano a porre fine all'epoca di pace inaugurata con la sconfitta del Conte Dracula sarà ricca di riferimenti alla serie di Castlevania e ai suoi eroi. Nonostante le semplificazioni al gameplay rese necessarie dal contesto mobile, Grimoire of Souls proverà a offrirci un'esperienza qualitativamente superiore grazie a un approccio hack 'n' slash votato alla frenesia e alla presenza di un cast "storico" che comprenderà, tra gli altri, Alucard, Simon, Charlotte, Shanoa e Maria.

Nelle scorse settimane, il nostro Gabriele Carollo ha approfittato della vetrina mediatica del Tokyo Game Show 2019 per provare in anteprima Castlevania Grimoire of Souls e offrirci, così facendo, un ricco approfondimento sulle dinamiche di gameplay e sui contenuti che ci attendono su sistemi mobile iOS e Android con il lancio di questo titolo.