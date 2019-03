Castlevania Harmony of Despair è ora retrocompatibile su Xbox One

Microsoft ha appena aggiunto un nuovo titolo alla lista dei giochi retrocompatibili su Xbox One: come svelato da Major Nelson su Twitter, si tratta di Castlevania: Harmony of Despair, gioco uscito originariamente su Xbox 360 nel 2010 e che è ora disponibile sul catalogo One al prezzo di 15 euro.

Non si tratta del capitolo più valido della celebre e apprezzatissima saga, ma ha comunque una valutazione utente superiore al 7 su Metacritic, ha il classico look dark tipico della serie, e può contare sulla presenza di alcuni dei protagonisti più amati del franchise, come Alucard, Soma Cruz e Julius Belmont. Nei DLC inoltre venivano aggiunti anche Simon Belmont, Maria Renard e alcuni livelli extra.

Si tratta inoltre di un capitolo per così dire storico per la saga, visto che per la prima volta aggiungeva in quest'ultima la modalità co-op online fino a 6 giocatori. Come di consueto, se possedete già il gioco in digitale lo troverete aggiunto alla vostra libreria.

Non è l'unico prodotto della serie per il quale è stata aggiunta la retrocompatibilità, visto che solo pochi mesi fa la stessa sorte era toccata anche a Castlevania: Lords of Shadow, ed erano già disponibili il sequel di quest'ultimo e Mirrors of Fate.