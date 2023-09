Castlevania, KH4, Silent Hill 2, Budokai Tenkaichi 4 al Tokyo Game Show? Freniamo l'hype

Il Tokyo Game Show 2023 si avvicina e nelle ore che precedono l'apertura della fiera giapponese, ovviamente non mancano leak e rumor, ma anche liste di giochi basate solamente su desideri personali. Tanti nomi di primo piano, ma cerchiamo di mettere un freno all'hype e di regolare le aspettative.

Sappiamo quali giochi ci saranno al Tokyo Game Show 2023 e tra un Final Fantasy VII Rebirth e un Tekken 8, le novità in fiera da giocare certamente non mancano, grazie alla presenza di publisher come Square Enix, Bandai Namco Games, SEGA, Capcom e Konami.

In fiera, appunto, perché la situazione per quanto riguarda le conferenze del Tokyo Game Show 2023 è molto diversa. La cerimonia di apertura è solitamente uno showcase introduttivo ma difficilmente vengono annunciati nuovi giochi in queste occasioni mentre durante le singole conferenze è più facile vedere tanto gameplay rispetto agli annunci.

Nelle ultime ore su forum e social network si leggono nomi altisonanti come Kingdom Hearts 4, un nuovo Monster Hunter, un nuovo trailer di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, piuttosto che l'annuncio di un nuovo Castlevania 3D di Konami o novità su Silent Hill 2 Remake.

Nomi grossi, ma non è quasi certamente il Tokyo Game Show l'occasione giusta per vedere (o rivedere) questi giochi. La fiera giapponese negli anni è diventata un enorme contenitore di attività in streaming e sullo showfloor, ma difficilmente c'è spazio per nuovi annunci. Non mancano gli approfondimenti sui giochi già annunciati e anche i livestream di Square Enix e altri publisher presentano infatti una lineup di giochi noti, con poche possibili sorprese.



Certo, nulla vieta eventuali annunci a sorpresa, anche se ormai i grandi publisher preferiscono svelare le novità sui franchise di punta in grandi eventi internazionali, mentre il TGS mantiene una dimensione "locale" ancora piuttosto marcata. Non stiamo dicendo che non ci saranno nuovi annunci o sorprese, attenzione, è necessario però moderare l'hype per evitare di restare delusi.



E voi cosa vi aspettate dal Tokyo Game Show? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.