Castlevania Legacy of Darkness 25 anni dopo: trovato un nuovo Konami Code nel classico N64

Forse non tutti li ricordano, ma su Nintendo 64 vennero pubblicati due giochi di Castlevania: un titolo omonimo noto anche come Castlevania 64 e la sua versione aggiornata . Proprio quest'ultima è al centro di una grande scoperta 25 anni dopo il suo originale lancio.

In Legacy of Darkness è infatti nascosto un Konami Code (uno dei trucchi più iconici e nostalgici di tutti i tempi) mai visto prima che è stato scoperto soltanto adesso da due utenti del canale Discord incentrato sulle Speedrun dei due Castlevania per N64: nello specifico Moises ha scoperto l'esistenza del trucco scavando tra i file del gioco, mentre Liquid Cat ha mostrato in video come funziona e cosa sblocca.

Immettere questo particolare Konami Code partendo dalla schermata principale di Castlevania Legacy of Darkness permette di sbloccare e usare da subito tutti i personaggi giocabili ed i relativi costumi extra. Se dunque siete ancora in possesso di una cartuccia del gioco e di un N64, potreste provare anche voi in persona il trucco: basta premere in quest'ordine C-Su per 4 volte, C-Giù per 4 volte, C-Sinistra per 2 volte, C-Destra per 2 volte, ancora C-Sinistra per 2 volte, ancora C-Destra per 2 volte, L, R e infine Z ed il gioco è fatto.

Ma c'è di più: sembra che Moises abbia trovato ulteriori codici ancora tra i file di Legacy of Darkness che potrebbero avere una valenza in ottica Speedrun. Le sorprese, insomma, potrebbero non essere ancora finite.

