Castlevania: Lords of Shadow è ora disponibile in digitale su Xbox One e 360

Konami ha annunciato che Castlevania: Lords of Shadow, a distanza di molti anni dal lancio su Xbox 360, è ora finalmente acquistabile in formato digitale su Xbox Store al prezzo di 19,99 euro.

La casa giapponese ha anche colto l'occasione per ricordarci che il titolo fa parte del programma di retrocompatibilità di Microsoft e che, quindi, può essere giocato anche su Xbox One e Xbox One X. Castlevania Lords of Shadow è stato pubblicato per la prima volta nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3 e ha ricevuto due DLC, Reverie e Resurrection, ambientati dopo i fatti narrati nell'avventura principale. Sulla piattaforma di Sony non è mai stato pubblicato in digitale. Nel 2013 è poi approdato anche su PC in versione Ultimate Edition, comprensiva di gioco base ed espansioni.

Il titolo, sviluppato dagli spagnoli di Mercury Steam, ha per protagonista Gabriel Belmont, un membro della Confraternita della Luce, un gruppo scelto di cavalieri sacri che protegge e difende gli innocenti dalle creature soprannaturali. Sua moglie è stata assassinata dalle forze dell'oscurità e ora deve trovare i misteriosi Signori dell’Ombra per riunire le parti di una reliquia chiamata la “Maschera di Dio”, il cui potere può purificare il mondo e riportare in vita i defunti.

Segnaliamo che anche Castlevania Lords of Shadow 2 e Castlevania: Mirrors of Fate sono retrocompatibili con Xbox One e Xbox One X.