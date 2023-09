Castlevania Lords of Shadow dal peggiore al migliore: la classifica della trilogia reboot

Al momento della sua uscita nel 2010, Castlevania Lords of Shadow ha rappresentato un nuovo inizio per lo storico brand Konami: profondamente rinnovata in storia, gameplay ed atmosfere, la serie targata MercurySteam ha offerto ai fan un Castlevania del tutto inedito attraverso tre diversi giochi.

E così, dopo aver visto la classifica dei Castlevania per Game Boy Advance, è ora il turno della trilogia reboot: quale dei tre titoli è il più bello?

3) Castlevania Lords of Shadow 2

Il capitolo conclusivo della storia di Gabriel Belmont si è rivelato essere anche il più debole. Molto atteso dai fan, al suo esordio nel febbraio del 2014 Castlevania Lords of Shadow ha finito con il deludere in parte le aspettative, presentandosi poco convincente in termini di level design, storia ed ambientazione, e senza presentare novità rilevanti in termini di gameplay (da dimenticare le fasi stealth, pensate male ed eseguite ancora peggio). Non particolarmente esaltanti, di conseguenza, le medie raggiunte su Metacritic: si passa dal 70 della versione Xbox 360 al 63 su PS3, per poi toccare un dimenticabile 58 con l'edizione PC.

2) Castlevania Lords of Shadow: Mirror of Fate

Il primo sequel dell'originale Lords of Shadow è in realtà un progetto più piccolo, un Action/Adventure in 2.5D per Nintendo 3DS che funge da anello di congiunzione tra il primo episodio e Lords of Shadow 2. Con Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate lo scopo di MercurySteam era di richiamare i Castlevania originali in 2D così come gli episodi in stile Metroidvania, non riuscendo però ad omaggiare adeguatamente entrambi i filoni. A Mirror of Fate è infatti mancata la cura, la varietà e l'originalità del passato della serie, sebbene nel complesso non fosse un titolo troppo malvagio come dimostra il metascore pari a 72 toccato su 3DS. Alle successive riedizioni HD per PS3 e Xbox 30 non è tuttavia andata tanto meglio o peggio, ottenendo rispettivamente medie di 70 e 73.

1) Castlevania Lords of Shadow

Il primo Castlevania di MercurySteam si è rivelato anche il migliore della trilogia nonché un grande Action/Adventure di suo. Con il supporto di Konami ed una mano persino da Hideo Kojima, Lords of Shadow si è dimostrato un gioco solidissimo, forse un po' derivativo (prendeva spunto da tanti giochi popolari quali God of War, Devil May Cry e Shadow of the Colossus) e con poco in comune con la serie originale, ma in ogni caso ricco di qualità non solo sul fronte ludico ma anche su quello narrativo ed audiovisivo. Ottimi i metascore di ciascuna versione (81 su PC, 83 su Xbox 360 e 85 su PS3), per un prodotto meritevole di essere giocato dall'inizio alla fine. Chissà se un nuovo Castlevania per PS5 ed eventualmente ogni piattaforma in commercio vedrà mai la luce, rivelandosi magari all'altezza della prima avventura di Gabriel.