Castlevania su PS5 sarà ispirato a Bloodborne, stando agli ultimi rumor

La medesima fonte anonima che ha condiviso dei rumor su Metal Gear e Silent Hill su PS5 diffonde una nuova serie di indiscrezioni legate al progetto nextgen di Castlevania che suggeriscono delle dinamiche di gameplay ispirate a Bloodborne per questo kolossal che, a suo dire, uscirà in esclusiva su PlayStation 5.

L'intensificarsi delle voci di corridoio inerenti la possibile acquisizione di diverse proprietà intellettuali giapponesi da parte di Sony ha infatti favorito la pubblicazione di ulteriori rumor riguardanti, appunto, il progetto di Castlevania.

Seguendo i rumor raccolti da Jack of All Controllers e dal leaker AestheticGamer attraverso le pagine del controverso forum di 4chan, apprendiamo di come i vertici di Sony starebbero (mai come in questo caso, il condizionale è d'obbligo) tentando di ottenere da Konami tutta una serie di IP, su tutte quella di Castlevania, per riportarle in auge con reboot da lanciare su PS5 nel corso della prima fase del ciclo vitale della console nextgen.

La fonte anonima che ha fatto circolare in rete questi rumor si spinge persino a indicarne il perimetro videoludico (affine ai soulslike a tinte oscure e, in special modo, a Bloodborne di From Software), e i membri principali del suo team di sviluppo (Koji Igarashi e Shuntaro Iida). Il titolo, di conseguenza, dovrebbe assumere le sembianze di un'action adventure intriso di elementi ruolistici e immerso in un contesto di gioco 3D, in maniera non troppo dissimile da quanto fatto nella scorsa decade da MercurySteam con Castlevania Lords of Shadow 2 e il suo diretto antesignano.