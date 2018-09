Castlevania Requiem annunciato per PlayStation 4, disponibile dal 26 ottobre

Dopo i rumor dei giorni scorsi, finalmente è ufficiale: Konami ha annunciato Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood per PlayStation 4, disponibile in formato digitale dal 26 ottobre.

Come si può intuire dal nome, il pacchetto include le versioni emulate di Symphony of the Night e Rondo of Blood con supporto per la risoluzione 1080p/4K (quest'ultima solo su PlayStation 4 Pro), varie migliorie grafiche e piena compatibilità con i trofei, oltre a controlli ottimizzati per sfruttare tutte le potenzialità del DualShock 4.

Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood sarà disponibile sul PlayStation Store dal 26 ottobre ad un prezzo non ancora annunciato, i preordini dovrebbero partire nella giornata di oggi. Al momento Konami non ha annunciato l'arrivo della raccolta su altre piattaforme, nessuna conferma anche riguardo il possibile lancio di una versione retail. In apertura trovate il trailer del gioco.