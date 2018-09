Castlevania Requiem per PlayStation 4 sarà annunciato al Tokyo Game Show?

Come riportato da Gematsu, Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood ha fatto la sua comparsa sulla rating board Coreana in formato PlayStation 4. L'annuncio potrebbe essere imminente?

A giudicare dal nome Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood sarà una raccolta che includerà le versioni rimasterizzate di Castlevania Symphony of the Night (uscito nel 1997) e Castlevania Rondo of Blood (1993), non è chiaro se i due giochi verranno riproposti con contenuti extra o solamente con migliorie al comparto tecnico.

L'annuncio, secondo alcuni rumor, potrebbe arrivare nel corso del Tokyo Game Show, non ci resta che attendere per saperne di più. Castlevania Symphony of the Night potrebbe inoltre essere inclusi in PlayStation Classic, la versione Mini della prima console Sony in uscita il 3 dicembre.