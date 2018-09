Castlevania Requiem: pubblicate le prime immagini, sconto del 15% per i preordini

Konami ha diffuso su Twitter le prime immagini di Castlevania Requiem, specificando che la raccolta non sarà un semplice porting: i due giochi presenteranno il supporto per la grafica 1080p/4K, i Trofei e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4.

Di seguito, il comunicato stampa di Konami: "Castlevania Requiem Symphony of the Night and Rondo of Blood arriverà lo stesso giorno in cui farà il suo esordio su Netflix la seconda stagione della serie Castlevania, dando ai fan dello show la possibilità di conoscere il gioco che ha ispirato questa serie. I fan del gioco potranno rivivere due classici senza tempo grazie alla partnership tra Konami e SIE Worldwide Studios che ha realizzato questi porting di altissima qualità. Castlevania: Rondo of Blood e il suo sequel Castlevania Symphony of the Night, includeranno elementi di gioco moderni, come i trofei, mantenendosi però fedeli agli episodi originali nella colonna sonora, nelle battaglie contro i boss, nel gameplay a scorrimento orizzontale e in tutti quegli elementi che hanno decretato il successo del franchise Castlevania.

Pubblicato originariamente nel 1993, Castlevania Rondo of Blood vede come protagonista Richter Belmont, l’iconico custode della frusta Vampire Killer. I giocatori dovranno guidarlo nella sua avventura che lo vedrà impegnato a cercare di salvare la sua amata Annette dalle grinfie di Dracula. Castlevania Symphony of the Night è ambientato diversi anni dopo gli eventi narrati in Castlevania: Rondo of Blood, e permetterà ai giocatori di fare la conoscenza del vampiro mezzo sangue Alucard e di scoprire cosa è accaduto a Richter."

Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood sarà disponibile su PlayStation Store al prezzo di €19,99 dal 26 ottobre. Gli iscritti a PlayStation Plus che preordineranno il gioco otterranno uno sconto del 20%, lo sconto per i non iscritti sarà invece pari al 15%.