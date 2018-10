Castlevania Requiem: SOTN e Rondo Of Blood non avranno il doppiaggio originale

Secondo quanto riportato da GameSpot USA, le versioni rimasterizzate di Symphony Of The Night e Rondo Of Blood incluse in Castlevania Requiem non godranno del doppiaggio originale bensì del "nuovo" voice over creato per Castlevania The Dracula X Chronicles, uscito su PSP nel 2006.

Rondo of Blood è stato pubblicato originariamente su PC Engine nel 1993 godendo del doppiaggio giapponese mentre Symphony of the Night è stato pubblicato nel 1997 su PSOne con doppiaggio in lingua inglese, tuttavia entrambi i voice over verranno sostituiti con le versioni utilizzate in Castlevania The Dracula X Chronicles.

Il motivo di questa scelta non è del tutto chiaro e non sappiamo se alla base ci siano problemi con l'utilizzo del materiale originale, problemi burocratici o motivi tecnici. Ricordiamo che Castlevania Requiem sarà disponibile dal 26 ottobre su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, la raccolta è realizzata in collaborazione con Sony Worldwide Studios e per questo non verrà pubblicata su altre piattaforme.