Castlevania Requiem è sviluppato in collaborazione con Sony Worldwide Studios

In molti si sono chiesti per quale motivo Castlevania Requiem sia stato annunciato esclusivamente per PlayStation 4: le motivazioni emergono dal comunicato stampa diffuso da Konami, il quale svela l'esistenza di una partnership tra il publisher e Sony Interactive Entertainment.

"I fan del gioco potranno rivivere due classici senza tempo grazie alla partnership tra Konami e SIE Worldwide Studios che ha realizzato questi porting di altissima qualità", questo è quanto si legge nel comunicato pubblicato dalla compagnia. Konami ha specificato come Castlevania Requiem non sia un semplice porting, entrambi i titoli (Symphony of the Night e Rondo of Blood) vengono riproposti con grafica 1080p/4K (quest'ultima solo su PS4 Pro), supporto Trofei e comandi rivisitati per sfruttare le potenzialità del DualShock 4.

Alcune testate come Destructoid ipotizzano che la partnership in questa possa estendersi ad altri titoli, al momento però non sono arrivate conferme in merito da Sony Interactive Entertainment e Konami. Castlevania Requiem sarà disponibile sul PlayStation Store dal 26 ottobre al prezzo di 19.99 euro con sconto del 15% per i preordini, 20% per gli abbonati PlayStation Plus.