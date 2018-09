Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood compare sul sito dell'ESRB

Nei giorni scorsi l'ente coreano per la valutazione dei videogiochi ha classificato il non ancora annunciato Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood, oggi il gioco è comparso anche nel database dell'ESRB, ente che si occupa di valutare i titoli in arrivo negli Stati Uniti.

Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood dovrebbe essere una raccolta contenente Castlevania Symphony of the Night (1997) e Castlevania Rondo of Blood (1993), entrambi racchiusi in un solo pacchetto per PlayStation 4, questa l'unica piattaforma citata dai report.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, Konami non si è pronunciata a riguardo, in molti si aspettavano un possibile annuncio durante il Tokyo Game Show ma così non è purtroppo avvenuto. In ogni caso, l'apparizione sul sito dell'Entertainment Software Rating Board non lascia spazio a dubbi riguardo l'esistenza del progetto e l'arrivo in Occidente.