Castlevania Resurrection per Dreamcast, emerge una demo del gioco cancellato

Nel weekend è emerso un video che mostra una demo giocabile di Castlevania Resurrection per Dreamcast, gioco cancellato e mai uscito ufficialmente sul mercato. La demo risale al 1999 ed è stata mostrata a porte chiuse all'E3 dello stesso anno.

Castlevania Resurrection è di fatto un platform 3D piuttosto lineare, la demo mette in mostra i due protagonisti ovvero Victor e Sonia Belmont, il primo farà poi la sua comparsa ufficiale in Castlevania Lords of Shadow 2 del 2014 mentre Sonia è apparsa per la prima volta nel 1998 in Castlevania Legends per Game Boy.

Il prototipo di Resurrection include cinque stage giocabili, ma come mai lo sviluppo non è stato completato? Nel 2007 l'Art Director Greg Orduyan ha svelato che il gioco "è stato sabotato dall'interno" con probabile riferimento alla case madre giapponese, Castlevania Resurrection era il primo gioco della serie sviluppato negli Stati Uniti e questo sembra aver creato problemi nei rapporti con Konami of Japan.

Dopo la presentazione privata all'E3 1999 del gioco si sono perse completamente le tracce e il lancio di PlayStation 2 nel 2000 con conseguente ritiro di SEGA dal mercato console (gennaio 2001) ha di fatto tagliato le gambe al progetto, relegando Castlevania Resurrection all'oblio, almeno fino ad oggi.