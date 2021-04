Castlevania Resurrection per Dreamcast: esiste una build giocabile, ecco il video

Si continua a parlare di Castlevania Resurrection per SEGA Dreamcast, gioco mai uscito sul mercato e cancellato da Konami nel 2000. L'esistenza del gioco era stata confermata a metà aprile, adesso emerge anche una build perfettamente funzionante del prototipo, ancora incompleto e lontano dall'essere un prodotto finito.

La demo in questione risale al 1999 e il nome del file (Castlevania Resurrection Pre E3 Demo) non lascia dubbi riguardo la natura della stessa, una build di prova per la stampa da mostrare (presumibilmente a porte chiuse) all'Electronic Entertainment Expo di fine millennio.

Castlevania Resurrection si presenta come un action platform 3D con protagonisti Victor e Sonia Belmont, il primo farà il suo debutto ufficiale in Castlevania Lords of Shadow 2 del 2014 mentre Sonia è apparsa precedentemente in Castlevania Legends per Game Boy, uscito nel 1998.

Di Castlevania Resurrection sappiamo molto poco, secondo un serie di testimonianze Konami of Japan avrebbe messo i bastoni tra le ruote al team di Konami of America incaricato di sviluppare il gioco, inoltre con l'arrivo di PS2 nel 2000 e il seguente stop alla produzione della console SEGA (gennaio 2001) il publisher sembra non aver ritenuto economicamente vantaggioso far uscire un gioco di tale caratura su Dreamcast.

Il gioco è stato dunque cancellato senza mai essere stato annunciato al pubblico, tutto quello che ne rimane ad oggi è una build del prototipo con pochi livelli giocabili, potete vederla nel video pubblicato qui sopra.