Castlevania ritorna su PS5? Discussioni tra Sony e Konami secondo un rumor

Da mesi si rincorrono continue voci di corridoio sui ritorni di grandi serie Konami da tempo dormienti, quali Metal Gear Solid e Silent Hill, che potrebbero fare il loro ritorno su PlayStation 5 attraverso remake e anche nuovi titoli. E adesso ecco arrivare rumors su un'altra leggendaria serie, quella di Castlevania.

Stando a quanto affermato dal leaker KatharsisT rispondendo ad alcune domande specifiche sul possibile ritorno anche della serie vampiresca, sembra che qualcosa si stava muovendo in tale direzione, in quanto Konami e Sony stavano portando avanti "discussioni" su un possibile nuovo Castlevania. Tuttavia le conoscenze del leaker si fermano qui, e non è dato sapere se esistono ipotesi e indizi ancora più concreti sul possibile ritorno del clan Belmont su PS5, o se invece tutto si è concluso in un nulla di fatto.

L'ultimo capitolo inedito della serie è stato Castlevania: Lords of Shadow 2, uscito su PC, PS3 e Xbox 360 nel 2014 senza tuttavia ottenere grandi consensi in termini di critica e pubblico. Nel 2019 Konami ha invece distribuito in formato digitale la Castlevania Anniversary Collection (per approfondire ecco la nostra recensione di Castlevania Anniversary Collection). Ma nient'altro di concreto ha riguardato il brand, ormai fermo da 7 anni. Silent Hill PS5 sembra esistere al 100%, mentre David Hayter si è lasciato sfuggire qualcosa su Metal Gear Solid Remake La speranza è che anche per Castlevania possano esserci progetti per un grande ritorno.