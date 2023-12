Castlevania: sapete perché Alucard si chiama così? Il significato

Castlevania Symphony of the Night è un gioco così iconico che ancora oggi viene considerato dai fan come il miglior Castlevania mai realizzato. E di riflesso anche il suo protagonista, Alucard, non è mai stato dimenticato dai giocatori.

Ma il celebre protagonista del capolavoro Konami è in realtà un personaggio molto più particolare di quanto possa sembrare all'apparenza, a partire già dal suo stesso nome: Alucard si chiama così in quanto figlio di Dracula, e del resto il suo nome è lo stesso del padre ma pronunciato al contrario, così a dare un significato ancora più profondo all'identità del guerriero mezzo vampiro. Ma il vero nome di Alucard è Adrian Fahrenheit Tepes, avuto da Dracula con una donna umana di nome Lisa. In punto di morte, Lisa chiede al figlio di non odiare gli esseri umani, le cui vite sono già tormentate da innumerevoli sfide e problemi: le parole della madre avranno una profonda influenza su Alucard, che ripudierà il padre schierandosi al fianco dell'umanità e del Clan Belmont nella lotta contro Dracula.

Comparso per la prima volta in Castlevania III Dracula's Curse per NES come personaggio secondario giocabile, Alucard raggiungerà l'apice della sua fama in Symphony of the Night, per poi essere riproposto anche in altri titoli successivi del brand, compresi Castlevania Aria of Sorrow e Dawn of Sorrow dove assume l'identità di Genya Arikado per non farsi riconoscere. Ancora adesso Alucard è uno dei personaggi più riconoscibili ed amati di tutto il franchise Konami.

Nella serie alternativa di Castlevania Lords of Shadow (a tal proposito, qual è il Castlevania Lords of Shadow più bello?), il background di Alucard viene del tutto rinnovato rispetto alla serie classica: nei giochi targati MercurySteam, infatti, il personaggio era in precedenza noto come Trevor Belmont, figlio di Gabriel Belmont (protagonista della serie poi divenuto Dracul) e di Marie, che si trasforma poi in un mezzo vampiro dopo essere stato ucciso e poi resuscitato dallo stesso padre. Seppur con un ruolo minore, Anche nella serie di Lords of Shadow Alucard è una figura chiave nell'evoluzione degli eventi, in particolare quelli legati a Castlevania Lords of Shadow 2. Chissà se rivedremo mai Alucard in azione in un Castlevania nuovo di zecca in futuro, qualora Konami decidesse di riportare in scena il brand.