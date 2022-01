Castlevania Seal of the Eclipse annunciato: un fan game stile 8-bit per i nostalgici

In attesa che Konami faccia chiarezza sul futuro di Castlevania, un gruppo di fan della storica saga vampiresca ha dato vita a Castlevania Seal of the Eclipse, un action platform 8-bit dallo stile rètro che riprende lo stile dei giochi usciti su NES.

In particolare Castlevania Seal of the Eclipse trae ispirazione dai Castlevania più recenti per la trama (il gioco è ambientato nel 1999) proponendo però un gameplay e uno stile grafico ispirato a Castlevania, Castlevania II Simon's Quest e Castlevania III Dracula's Curse, una soluzione simile è stata adottata anche da Bloodstained Curse of the Moon e Curse of the Moon 2.

Un progetto fan made certamente interessante ma difficile dire quante possibilità ci sono che il lavoro si evolva in qualcosa di più concreto, il team è infatti consapevole che Konami potrebbe chiedere loro di interrompere i lavori dal momento che il gioco utilizza, seppur non a scopo di lucro, loghi, nomi, marchi e grafiche di proprietà dell'azienda giapponese.

Al momento Castlevania Seal of the Eclipse è poco più che una demo ed è stato pubblicato anche un trailer su YouTube, il gioco è stato accolto positivamente dalla community di fan di Castlevania e la speranza è che il progetto non venga abbandonato.