Castlevania: la serie Konami festeggia oggi 33 anni!

Tra il 26 e il 27 settembre 1986 Konami si apprestava a pubblicare Castlevania su Famicom in Giappone, dando il via ad una serie leggendaria. Il gioco sarebbe poi arrivato in Nord America nel 1987 e in Europa l'anno successivo.

L'ottimo successo ottenuto dal gioco ha spinto Konami a dare vita ad una trilogia su NES, composta da Castlevania II Simon's Quest e Castlevania III Dracula's Curse, da molti ritenuto uno dei migliori episodi della saga per la prima console Nintendo. Castlevania ha poi accompagnato il lancio del Super Nintendo in Occidente con Super Castlevania IV (1991), negli anni successivi la serie si sposta su Mega Drive (Castlevania Bloodlines), PC Engine (Castlevania Rondo of Blood) e Game Boy.

Nel 1997 arriva Castlevania Symphony of the Night, all'epoca apprezzato dalla critica ma snobbato dal pubblico, maggiormente attratto dai giochi 3D anzichè dai "vecchi" action platform bidimensionali. Alla fine degli anni '90 la serie si sposta su Nintendo 64 con due episodi discreti ma non eccezionali mentre negli anni 2000 il focus è su Game Boy Advance e Nintendo DS.

Nel 2010 esce il reboot diretto da Hideo Kojima, Castlevania Lords of Shadow, seguito da Castlevania Lords of Shadow 2 nel 2014. Quest'ultimo non ha riscosso il successo commerciale sperato e da allora la serie è stata messa da parte in attesa di tempi migliori, come accaduto anche con altri franchise di Konami.

La scorsa primavera è stata la pubblicata la raccolta Castlevania Anniversary Collection che include otto giochi per rivivere il mito di Castlevania: Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula .

Auguri, Castlevania!