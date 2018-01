Cat Mario, FIFA 18 TOTY e PlayerUnknown's Battlegrounds in diretta mercoledì 3 gennaio

Tornano anche oggi i consueti appuntamenti targati Everyeye Live: sono tre le trasmissioni previste per mercoledì 3 gennaio, dedicate a(feat Il Green) e

Alle 17:00 saremo in diretta con l'irriverente Cat Mario mentre alle 19:00 Il Green terrà una diretta dedicata a FIFA 18 Ultimate Team e incentrata sui TOTY (Team of the Year) in arrivo nei prossimi giorni. Infine, alle 21:00, spazio a RapiDNade con PlayerUnknown's Battlegrounds.

