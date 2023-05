Cat Quest Pirates of the Purribean arriva nel 2024: gatti alla conquista dei sette mari

Dopo il successo riscosso da Stray, i felini continuano a essere protagonisti di numerose avventure videoludiche. Accanto al reveal di Revenant Hill, il PlayStation Showcase ha contribuito a questo trend con l'annuncio di Cat Quest: Pirates of the Purribean.

La vivace serie di The Gentlebros torna dunque in azione, questa volta per proporre un'avventura a cavallo dei sette mari. Tra gatti pirata e tesori di scovare, Cat Quest: Pirates of the Purribean si è mostrato in azione in un primo reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Strutturato in action RPG dalla struttura open world, l'avventura a base di bucanieri consentirà ai giocatori di cimentarsi con sessioni di gioco in solitaria o in compagnia, grazie all'introduzione di una componente multiplayer cooperativa.



Il momento di salpare alla volta dell'orizzonte sconfinato sembra però ancora piuttosto lontano. In seguito alla presentazione di Cat Quest: Pirates of the Purribean, il team di sviluppo ha infatti confermato che il gioco vedrà la luce solamente nel corso del 2024. A prescindere dall'attesa, l'action RPG supporterà in pieno l'ecosistema PC e console, con esordio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.



Tra gli Indie presentati al PlayStation Showcase, lo ricordiamo, ha trovato spazio anche l'annuncio di Neva, nuovo gioco dagli autori di GRIS.