Cat Quest 2: The Lupus Empire annunciato per PS4, Switch e PC

The Gentlebros ha annunciato Cat Quest 2: The Lupus Empire, nuovo capitolo della serie GDR in arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, dispositivi iOS e Android. La conferma è arrivata sulla pagina Twitter dello sviluppatore.

Come possiamo leggere nel tweet riportato a fondo pagina, Cat Quest 2: The Lupus Empire è il titolo del nuovo capitolo di Cat Quest in arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS e Android. Purtroppo al momento non sono state fornite altre indicazioni sul gioco, a parte le piattaforme di uscita, ma presto verrà pubblicato il primo trailer con tutte le informazioni a riguardo.

