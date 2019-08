Il Cataclisma di Anthem ha inizio! Ecco tutte le novità dell'enorme update 1.3.0

Gli sviluppatori di BioWare rompono il lungo digiuno mediatico su Anthem per lanciare l'update 1.3.0 che dà ufficialmente inizio al Cataclisma, la nuova stagione dell'action sci-fi di EA che promette di superare i principali punti di criticità dell'esperienza di gioco e dell'endgame del titolo.

Anticipato dalla comparsa di misteriosi eventi atmosferici, il Cataclisma di Anthem introduce una nuova area esplorabile, una linea narrativa inedita, tantissimi aggiornamenti alla progressione ruolistica e all'acquisizione degli elementi di equipaggiamento e una sana iniezione di novità per quanto riguarda le armi, le armature, le abilità e gli oggetti sbloccabili dal nostro Specialista.

Chi reindosserà il proprio Strale preferito per cimentarsi con le sfide del Cataclisma potrà infatti affrontare le forse capitanate da Vara Brom in una nuova modalità di gioco che andrà ad evolversi nel tempo. Con il Cataclisma di Anthem arrivano perciò delle nuove missioni per la storia e il sistema delle Inversioni, con gruppi di modificatori del gameplay che impatteranno sul modo in cui andremo ad approcciarci alle attività della trama e del free roaming tra le arcologie aliene di Bastion.

A giudicare dalle lunghissime note della patch che accompagnano la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento gratuito di Anthem su PC, PS4 e Xbox One, le novità di gameplay dell'update 1.3.0 saranno davvero tantissime. Tra queste, citiamo l'introduzione delle Classifiche, della Valuta Stagionale, di un nuovo Negozio, di nuovi oggetti ed equipaggiamenti per effettuare attacchi corpo a corpo e di un sistema delle Alleanze completamente riformulato per includere membri della gilda e ricompense social. Cosa ne pensate di queste novità? Ritenete che BioWare saprà riconciliarsi col proprio pubblico grazie a questo imponente update gratuito di Anthem? Fatecelo sapere con un commento.