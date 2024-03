Cataclismo, nuovo gameplay: il tower defense strategico ha una data su PC

L'esperienza strategica tutta cubetti di Minecraft Legends vi ha conquistato? Le fucine digitali indipendenti di Digital Sun stanno per sfornare su PC un nuovo, interessante RTS in salsa tower defense, Cataclismo.

Realizzato con il contributo dei tanti appassionati del genere che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi avviata da Digital Sun su Kickstarter a fine 2023, Cataclismo proietta i patiti di strategici in tempo reale in una dimensione medievaleggiante per fargli indossare i panni (o meglio, l'armatura) di un condottiero chiamato a difendere il proprio regno dalle orde demoniache degli Horrors.

Nel corso dell'avventura dovremo quindi sovrintendere alla costruzione di fortezze inespugnabili e di bastioni per difendere i villaggi dalle ondate nemiche, il tutto sullo sfondo di un'esperienza ruolistica che vedrà i giocatori cimentarsi in spedizioni pericolose oltre i confini dell'Ultima Città per acquisire gli incantesimi e le tecnologie belliche di un'antica civiltà in rovina.

Il video gameplay propostoci dal team di Digital Sun rispecchia le complesse dinamiche ludiche, narrative e contenutistiche che andranno a tratteggiare l'odissea strategica da vivere insieme al nostro intrepido alter-ego e alle sue legioni di soldati e costruttori di bastioni difensivi. Il lancio di Cataclismo è fissato per il 16 luglio su PC. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il nuovo trailer e le immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.