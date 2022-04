Catalogo Xbox Game Pass: anche un gioco Rockstar tra quelli presto in uscita

Dopo l'ingresso recente di tre nuovi giochi nel catalogo Xbox Game Pass - incluso Bugsnax -, il servizio di abbonamento di casa Microsoft si prepara all'uscita di alcune produzioni.

L'elenco di queste ultime si è da poco aggiornato, per andare ad includere anche una recente pubblicazione di Rockstar Games. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition è infatti destinato ad abbandonare nel prossimo periodo il catalogo di Xbox Game Pass. Manca all'appello una data precisa, ma è presumibile che l'addio della riedizione possa essere in programma per la fine di aprile.

Dopo un annuncio accolto con entusiasmo dal pubblico, il progetto della Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition è andato incontro ad un debutto a dir poco controverso. Ai giudizi mediocri assegnati dalla stampa si è infatti sommata l'insoddisfazione generale del grande pubblico, con il team di Rockstar Games che ha infine deciso di scusarsi per il trattamento riservato alle riedizioni di GTA: San Andreas, GTA III e GTA: Vice City.



Gli iscritti al servizio di Microsoft hanno ora pochi giorni per testare con mano Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, mentre ricordiamo che tra gli altri giochi in uscita dal catalogo Xbox Game Pass ad aprile troviamo anche Streets of Rage 4.