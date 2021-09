Catan, senza Pokémon è un fallimento: Niantic chiude il gioco AR

Niantic proprio non riesce a generare un hit senza il coinvolgimento dei Pokémon: la compagnia di sviluppo ha inatti appena annunciato la chiusura di Catan: World Explorers.

Annunciato nel 2019 e lanciato in Accesso Anticipato nel 2020, il gioco in Realtà Aumentata non è riuscito ad attirare a sé una nicchia di giocatori tale da giustificare la sua presenza sul mercato. Catan: World Explorers non sarà più giocabile a partire dal 18 novembre 2021, nel frattempo sarà rimosso da App Store e verranno disabilitati gli acquisti in-game con moneta reale. I giocatori ancora attivi potranno beneficiare di bonus in-game aumentati per le rimanenti settimane di vita.

Ispirato al noto gioco da tavolo Catan, World Explores chiama i giocatori ad esplorare il mondo, raccogliere materiali e fare scambi con gli altri avventurieri per costruire nuovi insediamenti. Le cause che ne hanno scatenato la chiusura - sebbene facilmente attribuibili allo scarso successo - in realtà non sono state ben descritte da Niantic, la quale ha parlato di difficoltà nell'adattare le meccaniche di Catan alla vita reale e dell'eccessivo allontanamento dalla formula del gioco originale. Catan World Explorers ha quindi fatto la stessa fine di Minecraft Earth: sembra proprio che senza Pokémon sia impossibile creare un gioco AR di successo - neppure Harry Potter Wizards Unite sta facendo faville.