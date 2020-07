Catan World Explorers è il nuovo gioco mobile dei creatori di Pokémon GO

Forte del successo ottenuto con Pokémon Go, che ha di recente registrato uno dei mesi di maggior successo dal lancio, Niantic Labs ha annunciato un nuovo titolo per smartphone che utilizza la realtà aumentata: Catan World Explorers.

Il principio di questo gioco è il medesimo di Pokémon GO: i giocatori devono avventurarsi nel mondo reale per esplorare vari luoghi d'interesse che fungono da avamposti (l'equivalente dei Poké Stop e delle Palestre), costruire carte collezionabili e incontrare altri giocatori con i quali collaborare o competere. Per quello che riguarda il gameplay vero e proprio, il gioco si ispira al celebre gioco da tavolo Catan. Il titolo dovrebbe implementare anche un sistema di fazioni che consente agli utenti di giocare ed accumulare punti per il team d'appartenenza.

Se siete curiosi di giocare a Catan: World Explorers, sappiate che gli sviluppatori hanno appena lanciato il sito ufficiale sul quale è già possibile registrarsi per la beta, così da avere una chance di provarlo in anteprima.

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma proprio come gli altri prodotti della software house dovrebbe arrivare prossimamente in forma gratuita e solo su dispositivi Apple e Android.