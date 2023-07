Una grande catena inglese smette di vendere videogiochi in formato fisico

Con quasi 3.000 punti vendita sparsi nel Regno Unito, Tesco è una delle catene di supermercati più grandi del paese nonché una delle principali catene di vendita di videogiochi, console e accessori in Gran Bretagna. Ma le cose stanno per cambiare.

Tesco ha infatti annunciato che una volta esaurito l'attuale stock, non venderà più giochi fisici nei suoi negozi. Una notizia che non giunge inaspettata, a inizio anno la catena ha applicato fortissimi sconti per svuotare i magazzini, con giochi come Call of Duty Vanguard e Deathloop in vendita a cinque sterline e e giochi come Leggende Pokemon Arceus e Super Mario 3D World +Bowser's Fury proposti a 20 sterline.

A inizio luglio Tesco ha venduto sottocosto Nintendo Switch e Xbox Series S proprio con l'obiettivo di smaltire le rimanenze e svuotare così l'inventario. La catena dunque non venderà più giochi in formato fisico, hardware o accessori, limitandosi a vendere schede prepagate per PlayStation Store, Steam, Xbox Store e Nintendo eShop.

Un segno inevitabile dei tempi che cambiano, se siete stati in Gran Bretagna sarete entrati almeno una volta da Tesco notando un grande assortimento di giochi recenti ad un prezzo spesso conveniente, fattore che ha reso i supermercati del gruppo un punto di riferimento per i videogiocatori britannici. Almeno fino ad oggi.