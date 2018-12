Catherine Classic di Atlus avvistato in Europa, di cosa si tratta?

L'Australian Classification Board ha valutato nelle scorse ore "Catherine Classic", pubblicato da Koch Media, distributore dei titoli Atlus in Europa. Di cosa potrebbe trattarsi esattamente?

Con Catherine Full Body in arrivo, non è semplice capire cosa possa essere effettivamente Catherine Classic, potrebbe trattarsi di un porting del gioco originale per le moderne piattaforme, magari da offrire come bonus preorder per Catherine Full Body, così da offrire sia l'esperienza originale che l'edizione aggiornata.

Catherine Full Body uscirà in Giappone il 14 febbraio 2019 su PS4 e PlayStation Vita, il lancio in Occidente è invece confermato per i mesi successivi ma una finestra precisa per la pubblicazione in Europa e Nord America non è stata resa nota, inoltre con ogni probabilità l'edizione portatile resterà confinata al solo mercato asiatico. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Atlus e Koch Media.