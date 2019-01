Catherine Classic per PC classificato anche in Germania

L'ente di classificazione tedesco German USK ha catalogato Catherine Classic per PC, dando ulteriore conferma che il gioco di Atlus uscito su PS3 e Xbox 360 è in arrivo anche su Personal Computer nel prossimo futuro.

Catherine Classic per PC è stato classificato anche in Australia lo scorso dicembre, lasciando intendere che il gioco di Atlus sarebbe sbarcato finalmente anche su Personal Computer. Il titolo suggerisce che si tratterebbe della versione originale di Catherine uscita nel 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360, e non della riedizione Catherine Full Body in arrivo in Giappone il 14 febbraio 2019 su PS4 e PlayStation Vita e nei mesi successivi anche in Occidente.

Che Catherine sia in arrivo su PC lo suggerisce anche un simpatico indizio di SEGA lasciato sulla pagina Steam di Bayonetta, dove negli scorsi giorni è stata inserita la fotografia di una pecora, animale che rimanda senza dubbio al gioco di Atlus.

Per saperne di più sulla versione PC di Catherine, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli da SEGA e da Atlus.