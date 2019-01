Catherine Classic sbarca su PC Steam: ecco le immagini e il video di lancio

Le indiscrezioni ovine degli ultimi giorni trovano finalmente conferma con l'approdo odierno di Catherine Classic su PC. L'uscita del titolo Atlus sullo store digitale di Steam è accompagnata da una serie di immagini esplicative e dal consueto trailer di lancio dedicato ai protagonisti di questa iconica avventura.

L'edizione Classica di Catherine comprende tutti i contenuti che abbiamo potuto apprezzare nella versione apparsa nel 2011 su Xbox 360 e PlayStation 3. Su PC, l'epopea amorosa del povero Vincent e delle misteriose dame in lotta per la conquista del suo cuore vanterà poi diversi elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, dalla possibilità di ascoltare il doppiaggio originale con audio in giapponese e sottotitoli multilingua (sono presenti sia l'inglese che l'italiano).

Tra le altre novità di questa versione di Catherine, citiamo il framerate sbloccato, la possibilità di personalizzare i comandi di tastiera e mouse e, soprattutto, la risoluzione 4K.

Per chi è interessato a reindossare i (pochi) panni di Vincent, la versione PC di Catherine Classic è perciò disponibile su Steam al prezzo di 19,99 euro. La remaster Catherine: Full Body realizzata da Studio Zero, invece, approderà in Occidente nel corso del 2019 (si spera entro e non oltre la prima metà dell'anno) su PlayStation 4 e PS Vita.