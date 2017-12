Catherine Full Body annunciato per PlayStation 4 e Vita

Svelato da un sito teaser pubblicato nel weekend,ha annunciato ufficialmente, titolo sviluppato da, il nuovo team diretto da, già direttore di

Catherine Full Body sarà svelato dettagliatamente sul prossimo numero di Famitsu disponibile nelle edicole nipponiche dal 21 dicembre. La rivista conterrà una ricca Cover Story e interviste agli sviluppatori. In calce alla notizia trovate la prima immagine del gioco che svela la presenza di una nuova protagonista, non è chiaro se il gioco sia un sequel di Catherine, un prequel, uno spin-off o magari una edizion rimasterizzata dell'originale con contenuti aggiuntivi inediti.

Il 22 dicembre, Atlus trasmetterà un livestream su Niconico per svelare tutti i dettagli sul progetto. Catherine Full Body è ancora privo di una finestra di lancio, il gioco è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation Vita.