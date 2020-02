Catherine Full Body in arrivo su Nintendo Switch? Gioco classificato in Corea del Sud

Approdato originariamente sul mercato col titolo di Catherine, il puzzle game a firma Atlus ha recentemente goduto di una riedizione, grazie a Catherine: Full Body, versione ampliata dell'opera videoludica.

Questa nuova edizione ha portato con sé una serie piuttosto corposa di contenuti aggiuntivi, tra cui un'intera storyline legata ad una nuova fanciulla. A poter immergersi nel peculiare universo di Catherine: Full Body sono stati tuttavia solamente i possessori di PlayStation 4: la console Sony ha infatti accolto in esclusiva la nuova produzione.

La situazione, tuttavia, potrebbe presto cambiare. La sempre attenta community videoludica ha infatti realizzato un interessante avvistamento. Come riferito dal team di Nintendo Everything, infatti, nel database del rating board della Corea del Sud è presente una registrazione di una versione Nintendo Switch di Catherine: Full Body. Quest'ultima è decisamente recente: risale infatti al gennaio 2020. Un elemento interessante, anche alla luce del recente sondaggio di Atlus, dedicato, tra gli altri, anche al possibile porting di propri titoli sulla console della Casa di Kyoto.



In attesa di scoprire se vi saranno effettivamente novità in merito, magari in occasione di un prossimo Nintendo Direct, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la recensione di Catherine: Full Body, firmata dal nostro Giuseppe Arace.