Catherine Full Body: Atlus risponde ai fan preoccupati per la censura di Sony

Nelle ultime settimana, le regole di Sony sui contenuti erotici, sia visivi che testuali, si sono fatte decisamente più severe in Giappone rispetto al passato.

Tale politica sta causando molti problemi ad alcuni compagnie del Sol Levante. XSEED, ad esempio, si è vista costretta a rinviare Senran Kagura Burst Re:Newal per rimuovere la controversa modalità Intimacy che Sony ha deciso di non accettare sulla sua piattaforma. La visual novel Daitoshokan no Hitsujikai: Library Party del team August non vedrà mai la luce su PlayStation 4 mentre Nora to Oujo to Noraneko Heart lo ha invece fatto con pesanti censure come raggi di luce che nascondono gli elementi più piccanti. Anche alcuni frasi più spinte risultano nascoste, limitazioni che invece non sono state imposte su Nintendo Switch e PC. La versione PlayStation 4 di Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet, invece, sarà priva di due controversi oggetti, che saranno regolarmente inclusi sull'ibrida della casa di Kyoto.

Le nuove politiche di Sony hanno fatto notevolmente preoccupare i giocatori nipponici in attesa di Catherine Full Body, in uscita su PlayStation 4 e PlayStation Vita in Giappone il prossimo 14 febbraio (la data occidentale è ancora sconosciuta). Atlus ha ricevuto innumerevoli messaggi da parte dei fan, che temono l'aggiunta di censure o "raggi di luce" nelle scene più piccanti del gioco. Fortunatamente, pare che ciò non accadrà. Ci ha pensato Studio Zero a rispondere a tutti in una volta sola con la seguente dichiarazione: "Non ci sono luci misteriose in Catherine: Full Body. Ci siamo spinti fin dove abbiamo potuto senza inserire raggi di luce. A tutti quelli preoccupati, vi vogliamo bene".



I giocatori, quindi, possono dormire sonni tranquilli, almeno per quanto riguarda Catherine: Full Body. Per tutti gli altri titoli e visual novel con elementi erotici, invece, si prospettano tempi difficili sulla piattaforma di Sony.