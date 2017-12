Catherine Full Body: disponibili nuove informazioni e i primi screenshot in Full HD

Quest'oggiha pubblicato tante nuove immagini ed informazioni dedicate a, la riedizione del titolo uscito nel 2011 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Innanzitutto, gli sviluppatori hanno dichiarato che l'originale è stato capace di vendere un milione di copie e che questo sarà ancora più "problematico": l'introduzione di Rin trasformerà a tutti gli effetti il triangolo amoroso in un quadrato, che coinvolgerà ancora di più i giocatori. Ha inoltre consentito al team di aggiungere nuovi finali, cutscene inedite e ulteriori momenti "sexy". Novità in vista anche per la componente puzzle, che presenterà elementi "rivoluzionari". Gli sviluppatori hanno poi specificato che il titolo sarà accessibile a tutti, sia ai giocatori storici che ai nuovi arrivati.

Le immagini si focalizzano perlopiù sulla nuova arrivata, e potete ammirarle tutte nella galleria che trovate in calce a questa notizia. Rin suona il piano nel bar dove Vincent trascorre solitamente il suo tempo con gli amici. La sua età e il suo vero nome sono sconosciuti. È molto schietta e gentile, anche se dà l'impressione di avere poco buon senso. Supporterà il protagonista quando sarà perseguitato dai suoi incubi.

Catherine: Full Body arriverà su PlayStation 4 e PlayStation Vita (anche in Occidente), ma è ancora privo di una data di lancio.